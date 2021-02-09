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На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:49
На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

На Донбасі двоє цивільних намагалися проїхати через блокпост на непідконтрольну уряду територію, військові відрили вогонь, в результаті якого загинув один із порушників.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "8 лютого близько 12 години дня до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість.

Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження".

Деталі: В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир.

Зазначається, що працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

 

Українська правда
Теми: війнаДонбасОРДЛОООС
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