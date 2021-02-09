Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

Вівторок, 9 лютого 2021, 12:49

На Донбасі двоє цивільних намагалися проїхати через блокпост на непідконтрольну уряду територію, військові відрили вогонь, в результаті якого загинув один із порушників.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "8 лютого близько 12 години дня до блокпосту механізованого батальйону в районі населеного пункту Вікторівка, Донецької області наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому перебували дві особи. На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість.

Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження".

Деталі: В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир.

Зазначається, що працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомоги та транспортували їх до лікувального закладу. На жаль, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з’ясовуються.

 

Українська правда
Теми: війнаДонбасОРДЛОООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

Латвія заборонила 16 російських телеканалів

таблицяУкраїнці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

З'явився свіжий рейтинг партій: найкращі шанси у чотирьох

Тарифи до кінця опалювального сезону не зростуть – уряд підписав меморандум

фотоУ Мінську почалася чергова розправа: судять молодих журналісток

Усі новини...
війна
Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи щодо MH-17 не раніше 2023 року
Кравчук вважає, що на обстріли треба відповідати дзеркально
Військовий переворот у М’янмі: "влада" заблокувала Instagram Twitter та Facebook
Останні новини
13:04
таблицяСоціологи змоделювали 2 тур виборів президента між Разумковим і Зеленським
12:56
Міжнародна дорадча група підтримає реформу СБУ на всіх етапах - заява ЄС і США
12:54
Росіяни напланували більше 60 заходів, щоб в анексованому Криму було більше води
12:51
Курс валют на 9 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:50
Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її затвердить ЄС
12:49
На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув
12:27
Регулятор допускає порушення на усіх ТЕС, перевірить до кінця тижня
12:27
Латвія заборонила 16 російських телеканалів
12:22
Циклони Tristan і Ulf принесуть в Україну мокрий сніг – синоптик
12:18
22 млн вакцинованих від COVID-19 в США: перші висновки зі щеплень та найчастіші "побічки"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!