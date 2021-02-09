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Росіяни напланували більше 60 заходів, щоб в анексованому Криму було більше води

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:54
Росіяни напланували більше 60 заходів, щоб в анексованому Криму було більше води

Росіяни запланували більше 60 заходів, спрямованих на забезпечення прісною водою анексований Крим, де спостерігається вододефіціт.

Джерело: Крим. Реалії, які цитують віце-прем'єра Росії Марата Хуснулліна

Пряма мова Хуснулліна: "Другим найважливішим напрямком роботи по Криму є забезпечення якісним водопостачанням - те, що ми затвердили в окрему програму.

Всього за цією програмою у нас заплановано близько 65 заходів, які передбачають видобуток води, очищення її, доставку до всіх населених пунктів з урахуванням перспективи розвитку Криму".

Деталі: Про які саме йдеться заходи, він не конкретизував.

Передісторія:

  • У травні 2014 року після анексії Криму Північно-Кримський канал припинив подачу води до Криму.
  • У жовтні 2020 року уряд Росії затвердив план із забезпечення водопостачання окупованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяанексія
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