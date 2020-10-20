Росія виділить 8 млрд рублів на опріснення води в Криму

Уряд Росії затвердив план із забезпечення водопостачання окупованого Криму – до 2023 року планують побудувати промислові споруди для опріснення морської води.

Джерело: розпорядження російського уряду

Деталі: Цим планом уряд хоче "забезпечити стабільне водопостачання".

Як вказується в документі, в наступні два роки на будівництво відповідних установок виділять 8,2 млрд рублів. З них близько 7,8 млрд кошти федерального бюджету, а ще 410 млн мають взяти в регіонів.

Окупаційна влада очікує, що установки зможуть опрісняти до 40 тисяч кубометрів води за добу.

Загалом до 2024 року російський уряд планує направити на ці заходи 48 млрд рублів, включно із 2019-2020 роками.

Що передувало: З 7 вересня в окупованому Сімферополі, Бахчисарайському і Сімферопольському районах через посуху і обміління водосховищ починається третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

За порятунок Сімферополя взялися навіть військові. Підрозділ російських трубопровідних військ перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу нижче Білогірського водосховища, щоб зі ставка, що утворився, качати воду на потреби Сімферополя.

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