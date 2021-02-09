Близько половини українців за розпуск Ради, Кабміну і відставку Зеленського

Оновлення складу Кабінету міністрів та Верховної Ради підтримують трохи більше половини українців, а за дострокове переобрання президента виступає трохи менше половини населення України.

Джерело: соціологічна служба "Центру Разумкова" на підставі дослідження, проведеного з 29 січня по 3 лютого

Деталі: 54% респондентів підтримали б відставку уряду Дениса Шмигаля, 28% були б проти цього.

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради й проведення дострокових виборів до парламенту підтримують 52% опитаних, не підтримують 31%.

Дострокове припинення повноважень президента Володимира Зеленського і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів, не підтримали б це 34%.

Зазначимо, що похибка дослідження не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння: Група "Рейтинг" 2-3 лютого проводила подібне опитування і отримала дещо інші результати: ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримали 63% опитаних, відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримали 62% опитаних, відставку президента й дострокові вибори глави держави підтримали 50% респондентів. (Помилка вибірки також не перевищувала 2,2% з імовірністю 0,95.)

Довідка: Соціологи "Центру Разумкова" з 29 січня по 3 лютого 2021 року опитали "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.