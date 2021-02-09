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Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка

Вівторок, 9 лютого 2021, 16:32
Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила приховане громадянство Росії у кандидата на службу до батальйону оперативного призначення Нацгвардії, який регулярно залучається до виконання завдань у районі проведення ООС.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці встановили, що киянин, який до 2016 року проживав у окупованому Росією Криму, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладання контракту на проходження військової служби. При цьому, під час подачі відповідних документів до української силової структури, він приховав інформацію про наявність російського паспорта.

За даними військової контррозвідки, російське громадянство він отримав у 2019 році на території окупованого півострова. Тепер його перевіряють на причетність до спецслужб Росії.

Нагадаємо: СБУ дізналася, що Харківський прикордонник у минулому брав участь у НЗФ бойовиків.

Українська правда

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Теми: СБУНацгвардіяробота
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