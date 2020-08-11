Харківський прикордонник виявився колишнім бойовиком

Військовослужбовця прикордонного відомства, який у минулому брав участь у НЗФ, викрили у Харківському прикордонному загоні співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з контррозвідниками СБУ.

Джерело: пресслужба прикордонників

Деталі: Правоохоронцям відомо, що у вересні 2014 року військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі збройного формування бойовиків батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області.

Залучався до "служби" в нарядах на території військового містечка.

У 2015 році він звільнився та переїхав для проживання у Харків. Під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби в лави прикордонного відомства.