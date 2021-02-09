Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Списки на вакцинацію від коронавірусу ще до кінця не готові – ЦГЗ

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:45

Попри впевненість влади в початку вакцинації від коронавірусу в Україні в "районі 15 лютого або пізніше", списки людей на щеплення ще повністю не готові.

Джерело: в.о. гендиректора Центру громадського здоров‘я Ігор Кузін на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Дослівно: "Зараз продовжується верифікація списків, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершено остаточно по усіх областях України.

Зараз цей процес переважно фокусується на кількості вакцин, які прийдуть у межах першої хвилі COVAX, це 117 тисяч доз – тобто це 58 тисяч людей, які будуть вакциновані в першу чергу.

Фіналізовані (списки – УП) ще не верифіковані на рівні областей".

Деталі: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук розповів, що в Чернівецькій області готовий список на вакцинацію на близько 5 тисяч людей.

Нагадаємо:

  • Президент, прем‘єр-міністр, міністр охорони здоров‘я та головний санлікар неодноразового запевняли, що вакцинація в Україні почнеться в лютому.
  • Зокрема наприкінці січня головний санлікар Віктор Ляшко вкотре запевнив, що вакцинація почнеться "в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше".
  • Станом на 9 лютого в Україну не завезли жодної вакцини від коронавірусу.

Ольга Кириленко, УП
Теми: коронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО

Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів

Майже 30 газзбутів знизили до 7 гривень і січневий тариф

НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

Президентський рейтинг: суперники Зеленського ще більше скоротили відрив

Усі новини...
коронавірус
Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів
МОЗ готує новий "світлофор зон" для карантину
Facebook та Instagram розширили список фейків про COVID, які видалятимуть
Останні новини
19:11
Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль
18:57
У Раді пропонують випустити ОВДП на 25 млрд для погашення "зелених" боргів
18:46
Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО
18:30
Суд зобов’язав водія "Схем" виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень
18:24
Ціни на сою і кукурудзу досягли семирічних максимумів
18:09
Київ продовжить засипати снігом, температура впаде ще нижче
18:03
Ще один автовиробник хоче створити летюче авто
17:54
На Донбасі ворог прицільно відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї
17:45
Списки на вакцинацію від коронавірусу ще до кінця не готові – ЦГЗ
17:32
Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!