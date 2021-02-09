Списки на вакцинацію від коронавірусу ще до кінця не готові – ЦГЗ

Попри впевненість влади в початку вакцинації від коронавірусу в Україні в "районі 15 лютого або пізніше", списки людей на щеплення ще повністю не готові.

Джерело: в.о. гендиректора Центру громадського здоров‘я Ігор Кузін на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Дослівно: "Зараз продовжується верифікація списків, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершено остаточно по усіх областях України.

Зараз цей процес переважно фокусується на кількості вакцин, які прийдуть у межах першої хвилі COVAX, це 117 тисяч доз – тобто це 58 тисяч людей, які будуть вакциновані в першу чергу.

Фіналізовані (списки – УП) ще не верифіковані на рівні областей".

Деталі: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук розповів, що в Чернівецькій області готовий список на вакцинацію на близько 5 тисяч людей.

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