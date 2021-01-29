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Ляшко озвучив дату, коли в Україні можуть почати щеплення від COVID-19

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:54
Ляшко озвучив дату, коли в Україні можуть почати щеплення від COVID-19

Вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова Ляшка: "Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження".

Деталі: На запитання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, Ляшко відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини - "наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду".

Зазначається, що Ляшко не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців. За словами Ляшка, питання в тому, яка вакцина приїде першою - виділена в рамках ініціативи Covax, яка передається Україні безоплатно, чи та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Передісторія:

  • У листопаді 55% українців заявляли, що готові зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.
  • У січні стало відомо, що 52% українців не готові вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові вакцинуватись 39%.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусЛяшко Віктор
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