Вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC News Україна

Пряма мова Ляшка: "Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження".

Деталі: На запитання, чи є ймовірність, що в лютому вакцину не привезуть і все відкладеться, Ляшко відповів, що завадити можуть лише форс-мажорні обставини - "наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду".

Зазначається, що Ляшко не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців. За словами Ляшка, питання в тому, яка вакцина приїде першою - виділена в рамках ініціативи Covax, яка передається Україні безоплатно, чи та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Передісторія: