Суд зобов’язав водія "Схем" виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень

Печерський райсуд Києва зобов’язав водія програми розслідувань "Схеми" Сергія Іщенка відшкодувати 57 тисяч гривень ексзаступнику голови адміністрації президента Віктора Януковича - Андрію Портнову.

Джерело: "Радіо Свобода" з зали суду, адвокатка Іщенка Оксана Максименюк, "Схеми: корупція в деталях" у Telegram

Деталі: Суд відмовив у задоволенні позову Іщенка про захист права на приватність і не зобов’язав Портнова видалити з публічного простору персональні дані Іщенка.

Натомість суд постановив відшкодувати Портнову його витрати на адвокатів - 57 тисяч гривень.

Повідомляється, що захист "Схем" готує апеляцію.

Раніше аналогічне рішення було ухвалено і в провадженні щодо оприлюднення Портновим персональних даних іншого водія "Схем" - Бориса Мазура.

Пряма мова Максименюк: "Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних, з огляду на рішення по справі іншого водія програми, Бориса Мазура, який також постраждав від подібних дій ексчиновника. І не забезпечила дотримання права Сергія на невтручання у приватне життя.

Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон "Про захист персональних даних". Закон каже, що таке поширення є незаконним".

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