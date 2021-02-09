Суд зобов’язав водія "Схем" виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень
Печерський райсуд Києва зобов’язав водія програми розслідувань "Схеми" Сергія Іщенка відшкодувати 57 тисяч гривень ексзаступнику голови адміністрації президента Віктора Януковича - Андрію Портнову.
Джерело: "Радіо Свобода" з зали суду, адвокатка Іщенка Оксана Максименюк, "Схеми: корупція в деталях" у Telegram
Деталі: Суд відмовив у задоволенні позову Іщенка про захист права на приватність і не зобов’язав Портнова видалити з публічного простору персональні дані Іщенка.
Натомість суд постановив відшкодувати Портнову його витрати на адвокатів - 57 тисяч гривень.
Повідомляється, що захист "Схем" готує апеляцію.
Раніше аналогічне рішення було ухвалено і в провадженні щодо оприлюднення Портновим персональних даних іншого водія "Схем" - Бориса Мазура.
Пряма мова Максименюк: "Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних, з огляду на рішення по справі іншого водія програми, Бориса Мазура, який також постраждав від подібних дій ексчиновника. І не забезпечила дотримання права Сергія на невтручання у приватне життя.
Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон "Про захист персональних даних". Закон каже, що таке поширення є незаконним".
Передісторія:
- 1 листопада 2019 року колишній депутат і колишній чиновник Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків Портнова з чинною владою. Серед опублікованого – паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.
- Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією їхньої особистої та персональної інформації, а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".
- Поліція розпочала розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів.
- Адвокати подали цивільні позови з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.
- 31 серпня 2020 року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова відмовила водію "Схем" Борису Мазуру в захисті права на приватність та не зобов’язала Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Натомість вона зобов’язала Мазура відшкодувати Портнову 52 500 грн за адвокатів. Раніше суддя Волкова приймала рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні впродовж 5 років, "повіривши" аргументу про відрядження, хоча він після втечі Януковича мешкав в Австрії.