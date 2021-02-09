Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд зобов’язав водія "Схем" виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень

Вівторок, 9 лютого 2021, 17:30
Суд зобов’язав водія Схем виплатити Портнову майже 60 тисяч гривень

Печерський райсуд Києва зобов’язав водія програми розслідувань "Схеми" Сергія Іщенка відшкодувати 57 тисяч гривень ексзаступнику голови адміністрації президента Віктора Януковича - Андрію Портнову.  

Джерело: "Радіо Свобода" з зали суду, адвокатка Іщенка Оксана Максименюк, "Схеми: корупція в деталях" у Telegram

Деталі: Суд відмовив у задоволенні позову Іщенка про захист права на приватність і не зобов’язав Портнова видалити з публічного простору персональні дані Іщенка.

Натомість суд постановив відшкодувати Портнову його витрати на адвокатів - 57 тисяч гривень.

Повідомляється, що захист "Схем" готує апеляцію.

Раніше аналогічне рішення було ухвалено і в провадженні щодо оприлюднення Портновим персональних даних іншого водія "Схем" - Бориса Мазура.

Пряма мова Максименюк: "Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних, з огляду на рішення по справі іншого водія програми, Бориса Мазура, який також постраждав від подібних дій ексчиновника. І не забезпечила дотримання права Сергія на невтручання у приватне життя.

Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон "Про захист персональних даних". Закон каже, що таке поширення є незаконним".

Передісторія:

  • 1 листопада 2019 року колишній депутат і колишній чиновник Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків Портнова з чинною владою. Серед опублікованого – паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання.
  • Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією їхньої особистої та персональної інформації, а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". 
  • Поліція розпочала розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів.
  • Адвокати подали цивільні позови з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.
  • 31 серпня 2020 року суддя Печерського райсуду Києва Світлана Волкова відмовила водію "Схем" Борису Мазуру в захисті права на приватність та не зобов’язала Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Натомість вона зобов’язала Мазура відшкодувати Портнову 52 500 грн за адвокатів. Раніше суддя Волкова приймала рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні впродовж 5 років, "повіривши" аргументу про відрядження, хоча він після втечі Януковича мешкав в Австрії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Портнов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Портнов
Син Портнова виїхав з України за підробленими документами – ЗМІ
Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: