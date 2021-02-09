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Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна ще не в НАТО

Вівторок, 9 лютого 2021, 18:46

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі, коментуючи запитання президента Зеленського до президента Байдена "Чому Україна ще не в НАТО?".

Столтенберг нагадав, що у 2008 році на бухарестському саміті НАТО прийняв рішення про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу. Але він наголосив, що Київ повинен зосередити зусилля на проведенні реформ.

"Ми підтримуємо це рішення і всі рішення цього саміту. Але фокус зараз має зберігатись на реформах. І я вітаю чіткий меседж прем’єр-міністра щодо потреби продовження реформ, щоб переконатись, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інституцій", - заявив Столтенберг. 

Генсек Альянсу підкреслив, що проведення реформ є не тільки "добрим для України", але і наближає її до членства.

Він додав, що "не може назвати конкретної дати (вступу України - Ред.)", але може запевнити, що "ми будемо підтримувати євроатлантичні прагнення України і підтримувати шлях України до НАТО". 

Столтенберг нагадав, що Україна визнана "аспірантом" Альянсу і союзники НАТО підтримують зусилля України у приєднанні до блоку. 

Він підкреслив, що питання розширення НАТО і політики відкритих дверей буде обговорюватися на саміті лідерів НАТО цього року в Брюсселі, а також буде у центрі проєкту про майбутнє НАТО на наступне десятиліття.

"Двері НАТО залишаються відкритими", - резюмував Єнс Столтенберг.

Передісторія: В одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що у нього до президента США Джо Байдена є "дуже просте питання" – "пане президенте, чому Україна досі не в НАТО?".



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