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"Лекхім" подала заявку на реєстрацію китайської вакцини в Україні

Вівторок, 9 лютого 2021, 21:57

 Фармакологічна компанія АТ "Лекхім" подала в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ" з посиланням на "Медичні закупівлі України"

Деталі: Повідомляється, що заявка подана 9 лютого на реєстрацію для екстреного використання.

У "Медичних закупівлях" повідомили, що отримало лист від компанії "Лекхім", в якому йшлося про перенесення першої поставки вакцини проти COVID-19 на квітень.

Вони переадресували цей лист до Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо: Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19. 

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин. 

У суботу, 6 лютого, Sinovac Biotech заявила, що її вакцина проти коронавірусу в Китаї схвалена регулятором ринку лікарських засобів для масового використання.

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Теми: Китайкоронавірусвакцинація


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