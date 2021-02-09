Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Лекхім" подала заявку на реєстрацію китайської вакцини в Україні

Вівторок, 9 лютого 2021, 20:57
Лекхім подала заявку на реєстрацію китайської вакцини в Україні

 Фармакологічна компанія АТ "Лекхім" подала в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укрінформ" з посиланням на "Медичні закупівлі України"

Деталі: Повідомляється, що заявка подана 9 лютого на реєстрацію для екстреного використання.

У "Медичних закупівлях" повідомили, що отримали лист від компанії "Лекхім", в якому йшлося про перенесення першої поставки вакцини проти COVID-19 на квітень.

Вони переадресували цей лист до Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо: Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19. 

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин. 

У суботу, 6 лютого, Sinovac Biotech заявила, що її вакцина проти коронавірусу в Китаї схвалена регулятором ринку лікарських засобів для масового використання.

Читайте також: "Генетична" вакцина проти COVID-19: безпечність, побічні ефекти та чому Україна може її не отримати

Україна закупить китайську вакцину від Sinovac проти COVID-19, яку ще не протестували до кінця

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайкоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Китай
Китай про скасований візит Борреля: Чекаємо у зручний для обох сторін час
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні – FT
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: