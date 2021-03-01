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Зеленський анонсував "суд у смартфоні"

Понеділок, 1 березня 2021, 09:38
Зеленський анонсував суд у смартфоні
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський обіцяє створити в Україні суд у смартфоні, який дозволить скоротити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток Правосуддя" 1 березня

Пряма мова: "Усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Дієвим кроком на цьому шляху може стати ІТ рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо і обовязково зробимо суд у смартфоні".

Деталі: За словами Зеленського, завдяки цьому "більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань".  

Також президент наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Важливим питанням, за словами Зеленського, є і безпосередня участь громадян України у здійсненні правосуддя – тому влада підготувала уже 2 законопроєкти, які "дадуть старт роботі суду присяжних".

Президент наголосив, що "модель і формат суду присяжних будуть детально обговорюватися".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: діджиталізаціясудреформиЗеленський
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