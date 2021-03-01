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COVID у Києві: за добу нових хворих у 10 разів більше, ніж одужань

Понеділок, 1 березня 2021, 11:09
Фото КМДА

За добу 28 лютого у столиці лабораторно підтвердили 156 нових випадки захворювання на коронавірус, подолали хворобу лише 16 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 156 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Плюс 5 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 79 жінок віком від 20 до 85 років, 69 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років.

 

54 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28) районах.

Станом на 1 березня у столиці вже 138 020 підтверджених випадки коронавірусу. COVID забрав життя 2662 киян. Подолали хворобу 93 850 мешканців столиці.

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Передісторія: 

  • За добу 28 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 4 285 особам, госпіталізували 1 779 хворих, не змогли врятувати 68 пацієнтів, одужала 1 701 особа.

     

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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