COVID у Києві: за добу нових хворих у 10 разів більше, ніж одужань

За добу 28 лютого у столиці лабораторно підтвердили 156 нових випадки захворювання на коронавірус, подолали хворобу лише 16 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 156 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Плюс 5 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 79 жінок віком від 20 до 85 років, 69 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років.

54 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28) районах.

Станом на 1 березня у столиці вже 138 020 підтверджених випадки коронавірусу. COVID забрав життя 2662 киян. Подолали хворобу 93 850 мешканців столиці.

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