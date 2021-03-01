Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: за добу нових хворих у 10 разів більше, ніж одужань

Понеділок, 1 березня 2021, 10:09
COVID у Києві: за добу нових хворих у 10 разів більше, ніж одужань
Фото КМДА

За добу 28 лютого у столиці лабораторно підтвердили 156 нових випадки захворювання на коронавірус, подолали хворобу лише 16 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 156 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Плюс 5 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 79 жінок віком від 20 до 85 років, 69 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки віком від 9 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 15 років.

 

54 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (42), Святошинському (30) та Дніпровському (28) районах.

Станом на 1 березня у столиці вже 138 020 підтверджених випадки коронавірусу. COVID забрав життя 2662 киян. Подолали хворобу 93 850 мешканців столиці.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 28 лютого в Україні діагноз COVID-19 встановили 4 285 особам, госпіталізували 1 779 хворих, не змогли врятувати 68 пацієнтів, одужала 1 701 особа.

     

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: