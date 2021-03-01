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Ще одна область "почервоніє" через коронавірус

Понеділок, 1 березня 2021, 11:57
Ще одна область почервоніє через коронавірус

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Посилений режим починає діяти з опівночі 3 березня і передбачає, що на території регіону діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Це вже третя "червона" область в Україні.

У червоних зонах діють такі заборони:

 

В інших зонах діють такі обмеження:

 
 
 

За словами заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, підставою прийняття даного рішення є погіршення епідемічної ситуації в регіоні. Про це повідомляє сайт уряду.

"У Житомирській області зафіксовано уже впродовж трьох днів зростання індикаторів, які встановлені постановою Кабінету міністрів. Зокрема, рівень госпіталізації перевищує показник у 60 осіб на 100 тисяч населення та  коефіцієнт виявлення інфікування перевищує цільовий показник у 20%. Тому у нас є всі підстави у даній області встановити червоний рівень епідемічної небезпеки", - підкреслив Ляшко і додав, що за останній тиждень кількість госпіталізованих до ковідних лікарень регіону зросла на 61%.

Своєю чергою голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко підтримав рішення комісії. При цьому він запевнив: "Ситуація в області контрольована, у нас достатньо ліжок, достатньо кисню".

Станом на 1 березня в Україні 3 червоні і 9 помаранчевих зон, решта - жовті.

 
 

Передісторія: З 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Чернівецької області.

Першою до "червоної" зони віднесли Івано-Франківську область. Однак додатково до звичайних обмежень "червоної" зони регіон закрили для транспорту.

Українська правда

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Теми: коронавірусЖитомирщинаепідеміяCovid-2019
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