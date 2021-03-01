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Ще одна область "почервоніє" через коронавірус

Понеділок, 1 березня 2021, 12:57

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Посилений режим починає діяти з опівночі 3 березня і передбачає, що на території регіону діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Це вже третя "червона" область в Україні.

У червоних зонах діють такі заборони:

 

В інших зонах діють такі обмеження:

 
 
 

Передісторія: З 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановлено на території Чернівецької області.

Першою до "червоної" зони віднесли Івано-Франківську область. Однак додатково до звичайних обмежень "червоної" зони регіон закрили для транспорту.

Українська правда
Теми: коронавірусЖитомирщинаепідеміяCovid-2019


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