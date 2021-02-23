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Франківщину закривають для транспорту

Вівторок, 23 лютого 2021, 18:20

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила віднести Івано-Франківську область до "червоної" зони епідемічної небезпеки з посиленими обмеженнями з 26 лютого.

Джерело: сайт уряду

Пряма мова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля: "Ситуація в Івано-Франківській області на сьогодні залишається напруженою і не покращується як в частині зайнятості ліжок, так і в частині захворілих та госпіталізованих. Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило розповсюдження хвороби. Тож маємо ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації".

Деталі: За словами заступника міністра охорони здоров’я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в області від початку року щотижнева кількість  нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилась у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.

"Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник (60 осіб на 100 000 населення). Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок", — відзначив Ляшко.

Він додав, що попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок по країні, в Івано-Франківській області реанімаційні ліжка зайняті на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%.

Додатково до обмежень, які запроваджуються у "червоній" зоні, буде заборонена посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Перелік заборон для "червоної" зони:

 

Шмигаль дав доручення голові Івано-Франківської облдержадміністрації організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити залучення медичних працівників для проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригади екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, також комісія доручила головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, де також високий рівень захворюваності:

  • Проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;
  • Розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності, та забезпечення їх кисневими точками.

Нагадаємо: З 24 лютого Україна повертається до адаптивного карнатину.

МОЗ уже опублікував список кольорових зон по країні. До списку "червоних" областей із найгіршою ситуацією з COVID-19 потрапила Буковина та Прикарпаття. Ще 7 областей опинилися у "помаранчевій" зоні. Це зокрема, Вінниччина, Донеччина, Житомирщина, Закарпаття, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Решта регіонів – у "жовтій" зоні.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькарантинкоронавірусепідемія


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