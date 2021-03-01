Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

Понеділок, 1 березня 2021, 13:43
НАЗК зупинило держфінансування Слуги народу

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" - у зв’язку з виявленими порушеннями.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "У зв’язку із виявленими порушеннями наказом Голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу". 

Деталі: Зазначається, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах "Слуги народу" - за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Окрім СН, порушення виявили у звітах "Конгресу українських націоналістів" та "Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Крім того, НАЗК знайшло порушення порядку подання фінансового звіту в 11 партій:

  1. "Слуга народу";
  2. "Конгрес  українських націоналістів";
  3. "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
  4. "ВО "Свобода";
  5. "Блок Вілкула "Українська перспектива" (у звіті цієї партії також виявили порушення порядку надання або отримання внеску);
  6. "Важливий кожен";
  7. "ВАРТА";
  8. "Соціал-патріотична асамблея слов’ян";
  9. "Нова демократія";
  10. "Громадська сила";
  11. "Команда Андрія Балоги".

До суду направили адміністративні протоколи щодо керівників цих партій.

Передісторія: Наприкінці лютого стало відомо, що кожен місяць в інтересах партії "Слуга народу"  на рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховується 50 тисяч доларів. За це компанія має надавати "стратегічне консультування та підтримку", зокрема, "Слузі народу" – з метою "налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС".

У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо "Слуга народу" не наймала лобістів. Контракт із лобістами у лютому 2021 року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу".

Водночас, у "Слузі народу" не змогли пояснити, хто щомісячно сплачує 50 тисяч доларів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: