НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" - у зв’язку з виявленими порушеннями.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "У зв’язку із виявленими порушеннями наказом Голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу".

Деталі: Зазначається, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах "Слуги народу" - за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Окрім СН, порушення виявили у звітах "Конгресу українських націоналістів" та "Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Крім того, НАЗК знайшло порушення порядку подання фінансового звіту в 11 партій:

"Слуга народу"; "Конгрес українських націоналістів"; "Рух нових сил Михайла Саакашвілі"; "ВО "Свобода"; "Блок Вілкула "Українська перспектива" (у звіті цієї партії також виявили порушення порядку надання або отримання внеску); "Важливий кожен"; "ВАРТА"; "Соціал-патріотична асамблея слов’ян"; "Нова демократія"; "Громадська сила"; "Команда Андрія Балоги".

До суду направили адміністративні протоколи щодо керівників цих партій.

Передісторія: Наприкінці лютого стало відомо, що кожен місяць в інтересах партії "Слуга народу" на рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховується 50 тисяч доларів. За це компанія має надавати "стратегічне консультування та підтримку", зокрема, "Слузі народу" – з метою "налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС".

У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо "Слуга народу" не наймала лобістів. Контракт із лобістами у лютому 2021 року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу".

Водночас, у "Слузі народу" не змогли пояснити, хто щомісячно сплачує 50 тисяч доларів.