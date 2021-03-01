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НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу"

Понеділок, 1 березня 2021, 14:43

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу" - у зв’язку з виявленими порушеннями.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "У зв’язку із виявленими порушеннями наказом Голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу". 

Деталі: Зазначається, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах "Слуги народу" - за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Окрім СН, порушення виявили у звітах "Конгресу українських націоналістів" та "Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Крім того, НАЗК знайшло порушення порядку подання фінансового звіту в 11 партій:

  1. "Слуга народу";
  2. "Конгрес  українських націоналістів";
  3. "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
  4. "ВО "Свобода";
  5. "Блок Вілкула "Українська перспектива" (у звіті цієї партії також виявили порушення порядку надання або отримання внеску);
  6. "Важливий кожен";
  7. "ВАРТА";
  8. "Соціал-патріотична асамблея слов’ян";
  9. "Нова демократія";
  10. "Громадська сила";
  11. "Команда Андрія Балоги".

До суду направили адміністративні протоколи щодо керівників цих партій.

Передісторія: Наприкінці лютого стало відомо, що кожен місяць в інтересах партії "Слуга народу"  на рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховується 50 тисяч доларів. За це компанія має надавати "стратегічне консультування та підтримку", зокрема, "Слузі народу" – з метою "налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС".

У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо "Слуга народу" не наймала лобістів. Контракт із лобістами у лютому 2021 року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу".

Водночас, у "Слузі народу" не змогли пояснити, хто щомісячно сплачує 50 тисяч доларів.

Українська правда
Теми: НАЗКСлуга народу


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