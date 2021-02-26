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У "Слузі народу" не знають, хто оплачує для них лобістів у США – "Схеми"

П'ятниця, 26 лютого 2021, 01:26
У Слузі народу не знають, хто оплачує для них лобістів у США – Схеми

У "Слузі народу" не змогли пояснити, хто сплачує 50 тисяч доларів на місяць американським лобістам в інтересах партії за "стратегічне консультування та підтримку".

Джерело: "Схеми"

Деталі: Йдеться про те, що кожен місяць в інтересах партії на рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховується 50 тисяч доларів. За це компанія має надавати "стратегічне консультування та підтримку", зокрема, партії "Слуга народу" – з метою "налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС".

У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо "Слуга народу" не наймала лобістів, але знають, що контракт із ними у лютому цього року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від "Слуги народу". І переконують, що серед джерел фінансування лобістських послуг немає грошей олігархів.

Керівник партії та перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що контракт з американськими лобістами був підписаний не в інтересах партії. Він зазначив, що "партія до цього має опосередкований стосунок", оскільки йдеться про "угоду про співробітництво або якийсь меморандум між фракцією за підписом Давида Арахамії і певною громадською організацією".

Корнієнко також запевнив, що йому невідомо, хто фінансує ГО.

 

У коментарі "Схемам" голова президентської фракції Давид Арахамія розповів про співпрацю зі згаданою громадською організацією: "Я не знаю, що вони кому сплачували взагалі. У нас є меморандум про співпрацю з ГО-шкою, яка займається просуванням інтересів України по всьому світу, в тому числі, в Європі, в Америці, таке інше. А яких вони там використовують лобістів, або якихось адвокатів, адвокасі роблять – то ми в це не втручаємося жодним чином. Ми не фінансуємо цей процес ніяким чином".

Передісторія:

  • Лобісти американської компанії "Finsbury Glover Hering" у 2021 році надаватимуть консультації та підтримку партії "Слуга народу" за 50 тисяч доларів на місяць.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуСШАпартії
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