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ЄС продовжив персональні санкції проти Росії за агресію проти України

П'ятниця, 12 березня 2021, 14:27
ЄС продовжив персональні санкції проти Росії за агресію проти України

Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 6 місяців до 15 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження подорожей, заморожування активів та заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів та надалі застосовуватимуться до 177 осіб та 48 суб'єктів господарювання.

Обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року. 

Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні пів року.

Теми: ЄСРосіяУкраїнасанкції
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