Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС продовжив персональні санкції проти Росії за агресію проти України

П'ятниця, 12 березня 2021, 15:27

Рада ЄС на пів року продовжила санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб та організацій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 6 місяців до 15 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження подорожей, заморожування активів та заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів та надалі застосовуватимуться до 177 осіб та 48 суб'єктів господарювання.

Обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року. 

Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні пів року.

Теми: ЄСРосіяУкраїнасанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС продовжив персональні санкції проти Росії за агресію проти України

фотоНа аеродромі під Києвом автомобіль врізався у винищувач МіГ-29

Чинний заступник секретаря РНБО допомагав писати "Харківські угоди"

Україна розраховує підсилити свою авіацію американськими F-15

Перший потяг City Express у Києві невдовзі рушить у напрямку Бучі

Економічний форум видалив згадку про княгиню Ольгу через "конфлікт історичних даних"

Усі новини...
ЄС
AstraZeneca скорочує поставки вакцин у ЄС
США не постачатимуть ЄС вакцину AstraZeneca – Reuters
В ЄС затвердили четверту вакцину проти коронавірусу
Останні новини
16:08
Вище стартової ціни у 25 разів: Ще один завод "Укрспирту" "пішов з молотка" за 180 мільйонів
16:06
Микитася звільнили з-під варти
15:55
Регулятор видасть ліцензії на казино в готелях Одеси і Львова
15:54
Початок пожежного періоду в Україні прогнозують на кінець березня
15:47
Державний Укрексімбанк другий місяць поспіль вийшов у "плюс" після року збитків
15:46
Кравчук каже, що "нормандська зустріч" планується поки на квітень
15:27
ЄС продовжив персональні санкції проти Росії за агресію проти України
15:24
Через погіршення погоди Київ закривають для вантажівок
14:58
Китай відреагував на рішення РНБО повернути "Мотор Січ" у держвласність
14:55
Кількість щеплень і бригад для вакцинації зросла на третину за добу в Україні
Усі новини...