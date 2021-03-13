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П’ять країн ЄС поскаржились на несправедливий розподіл вакцин

Субота, 13 березня 2021, 14:24

Лідери п’яти країн ЄС закликали до переговорів на найвищому рівні для забезпечення "справедливого" розподілу вакцин у блоці, наполягаючи, що за чинної системи до літа країни-члени опиняться у дуже нерівній ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Cпільний лист від лідерів Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії з’явився 13 березня та адресований президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Лідери наполягають, що "нинішня система продовжить створювати і поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати".

Вони закликають керівництво блоку якомога швидше скликати обговорення з цього приводу. 

Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.

За його словами, що Нідерланди і Данія отримали значно більше доз відносно кількості населення, аніж деякі інші країни, наприклад, Болгарія та Хорватія.

За даними Європейського центру контролю та попередження захворювань на 13 березня, найшвидше вакцинація просувається у таких країнах як Мальта, Фінляндія, Данія, Угорщина та Ірландія. Найбільше відстають Латвія, Болгарія та Хорватія.

Нагадаємо, днями регулятор ЄС схвалив четверту вакцину від коронавірусу - компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson, на додачу до BioNTech-Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Також низка країн ЄС тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення з Данії про розвиток тромбів у деяких вакцинованих. Регулятор ЄС у своєму коментарі заявив, що не бачить причин зупиняти вакцинацію

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус


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