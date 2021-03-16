Кабмін зареєстрував новий законопроєкт про звільнення Ситника

Кабінет міністрів підготував і вже зареєстрував у Верховній Раді нову версію законопроєкту №5070 щодо звільнення чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: Центр протидії корупції

Пряма мова голови правління ЦПК Віталія Шабуніна: "Уряд та депутати Зеленського вчергове атакують НАБУ, що підриває незалежність органу та співпрацю з міжнародними партнерами.

Поки Зеленський обіцяє послам та іншим партнерам не чіпати НАБУ, на практиці вони бачать чергові нападки на антикорупційну інституцію і кожна наступна гірша та нікчемніша за попередню.

Ні звільнення директора НАБУ, ні ручна процедура конкурсу в НАБУ за жодних обставин не будуть прийняті міжнародними партнерами".

Деталі: Згідно з даними сайту ВР, Кабмін 15 березня відкликав попередню версію проєкту та подав нову.

ЦПК підкреслює, що нова версія "вже прямо передбачає політичне звільнення Ситника". А норми для обрання нового очільника органу, передбачені у законопроєкті, створюють підґрунтя для обрання "ручного" керівника НАБУ.

Згідно з цим документом, повноваження директора НАБУ Артема Ситника припиняються нібито на виконання рішення Конституційного суду.

Однак, у ЦПК наголошують, що це рішення КСУ не може бути підставою для звільнення чи припинення повноважень директора НАБУ.

Антикорупціонери пояснюють: наразі у законі прописані чіткі та вичерпні підстави для звільнення чи припинення повноважень директора НАБУ, що є однією з гарантій незалежності як бюро, так і директора.

У ЦПК підкреслили, що жодної з цих підстав наразі немає.

Якщо ж Ситника звільнять законом, то це означатиме, що будь-якого наступного директора можна буде так само звільнити парламентською більшістю.

Законопроєкт передбачає, що обиратиме директора НАБУ конкурсна комісія з 6 осіб (3 члени від Ради національної безпеки та оборони та 3 від уряду за пропозицією міжнародних організацій) простою більшістю.

ЦПК пояснює, що таким чином делеговані міжнародними партнерами члени комісії не матимуть істотної ролі в процесі роботи, адже їх голос не буде важливим для прийняття рішення.

Більше того, законопроєкт пропонує обмежити роботу міжнародників у комісії лише для одного відбору наступного директора НАБУ, а усі наступні конкурси на директора НАБУ мають відбуватися уже без участі міжнародників.

Натомість етапи відбору керівника бюро у законопроєкті не прописані навіть у загальних рисах. Ці питання залишаються повністю на розсуд конкурсної комісії, яка визначатиме регламент своєї роботи та умови проведення конкурсу.

У ЦПК додали, що поле для маніпуляцій створює також призначення директора НАБУ після конкурсу. Це пов’язане з тим, що конкурсна комісія пропонує уряду 2 або 3 кандидати, з яких уряд обирає та призначає директора НАБУ.

Крім того, згідно з законопроєктом, НАБУ стає органом виконавчої влади та підпорядковується Кабінету міністрів. ЦПК наголошує, що у документі є ризики для незалежності бюро від уряду, члени якого підслідні НАБУ.