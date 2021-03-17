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У 39% українців Зеленський викликає негатив, 47% не влаштовують його якості

Середа, 17 березня 2021, 13:25
У 39% українців Зеленський викликає негатив, 47% не влаштовують його якості

У 39% респондентів, опитаних Центром Разумкова, президент Володимир Зеленський викликає переважно негативні емоції, 47% опитаних вважають, що його особисті якості радше не відповідають посаді президента України,

Джерело: дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня

Деталі: 39% респондентів заявили, що президент Володимир Зеленський викликає у них переважно негативні емоції, 18,5% – переважно позитивні, 26% – рівною мірою негативні і позитивні, 13% – не викликає якихось емоцій.

47% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 18% вважають, що відповідають, а 29% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Респондентів просили дати оцінку, чи володіє Володимир Зеленський достатнім професійним досвідом і компетентністю, щоб бути президентом України, за п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає "професійний досвід і компетентність практично відсутні", а найвищий – що він "володіє значним професійним досвідом і компетентністю".

58% опитаних обирали бали "1" або "2", що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 16% − бали "4" або "5", що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

44% опитаних оцінюють наявні результати діяльності Зеленського на посаді президента України переважно негативно, 15% − переважно позитивно, а 37% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Очікування від подальшої діяльності Зеленського на посаді президента  у 41% респондентів переважно негативні, у 19% − переважно позитивні, 30% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

 
 
 
 
 

Соціологи відзначили, що менший негатив проявляється в емоційних реакціях (−20,2%: настільки негативні значення переважають позитивні) та очікуваннях щодо результатів подальшої діяльності президента (−21,6%). 

Гірша ситуація з оцінками якостей особистості Зеленського (−29,0%) та наявних результатів його діяльності (−28,4%).

Найгірша ситуація спостерігається в оцінках професійного досвіду та компетентності, необхідних для того, щоб бути президентом (−42,4%).

Більш позитивне ставлення до Зеленського на посту президента демонструють Захід і Південь, більш негативне – Центр та Схід.

Довідка: Центр Разумкова з 5 по 9 березня опитав 2 018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та РДЛО. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Особистісні якості та діяльність президента громадяни оцінювали за допомогою запитань, що входять до соціологічного тесту "Політичне крісло", розробленого доктором соціологічних наук, провідним науковим співробітником Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсоціологіяопитуванняпрезидент
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