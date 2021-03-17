Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії щеплення від коронавірусу отримали 25 млн людей - майже 50% дорослих

Середа, 17 березня 2021, 17:34

25 мільйонів людей у Британії отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, такі дані увечері 17 березня оприлюднив уряд.

Дані Департаменту охорони здоров’я свідчать, що вакциновані вже майже половина дорослого населення країни, у тому числі 90% людей, яких вважають особливо вразливими групами. 

Загалом першу дозу вакцини отримали 25 273 226 людей, і з них близько 1,7 млн вакциновані обома дозами.  

"Останнє чудове досягнення - 25 мільйонів причин для впевненості у майбутньому, тоді як ми поступово починаємо "відкривати" країну. Дякую нашим медикам, науковцям, військовим, волонтерам та усім, залученим до постачання вакцин", -  написав у своєму Twitter прем’єр Борис Джонсон. 

До 15 квітня уряд розраховує вакцинувати першою дозою 32 млн людей, охопивши усі 9 пріоритетних груп. 

Цього тижня почали отримувати запрошення на щеплення люди віком від 50 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: