У Британії щеплення від коронавірусу отримали 25 млн людей - майже 50% дорослих

25 мільйонів людей у Британії отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, такі дані увечері 17 березня оприлюднив уряд.

Дані Департаменту охорони здоров’я свідчать, що вакциновані вже майже половина дорослого населення країни, у тому числі 90% людей, яких вважають особливо вразливими групами.

Загалом першу дозу вакцини отримали 25 273 226 людей, і з них близько 1,7 млн вакциновані обома дозами.

"Останнє чудове досягнення - 25 мільйонів причин для впевненості у майбутньому, тоді як ми поступово починаємо "відкривати" країну. Дякую нашим медикам, науковцям, військовим, волонтерам та усім, залученим до постачання вакцин", - написав у своєму Twitter прем’єр Борис Джонсон.

До 15 квітня уряд розраховує вакцинувати першою дозою 32 млн людей, охопивши усі 9 пріоритетних груп.

Цього тижня почали отримувати запрошення на щеплення люди віком від 50 років.