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В Суді ЄС хочуть ухвалити рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України

Четвер, 18 березня 2021, 10:49
В Суді ЄС хочуть ухвалити рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України

Генеральний адвокат рекомендував Суду ЄС відхилити апеляцію Німеччини на рішення щодо обмеження використання "Газпромом" потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За словами генерального адвоката Мануеля Кампоса Санчес-Бордони, принцип енергетичної солідарності може бути використаний для перевірки законності дій інститутів ЄС в питаннях, пов'язаних з енергетикою.

Апеляція, подана Німеччиною на рішення Загального суду, яким було анульоване рішення Європейської комісії 2016 року про зміну умов доступу до трубопроводу OPAL, має бути відхилена", - йдеться у пресрелізі суду, що викладає рішення генерального адвоката.

Думка генерального адвоката в Суді ЄС не є остаточним рішенням, але зазвичай Суд підтверджує її.

Рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною. Воно дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії. До того росіяни використовували половину потужностей газопроводу.

Якщо Суд ЄС відхилить апеляцію Німеччини, це буде великою перемогою для Польщі, чий уряд оскаржив рішення Європейської комісії у Суді ЄС в грудні 2016 року.

Польща вважає, що рішення Єврокомісії призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу".

OPAL на 80% належить WIGA - спільному підприємству "Газпрому" та Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Теми: РосіягазУкраїнаЄС
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