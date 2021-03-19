Україна введе вимогу негативного ПЛР-тесту для в’їзду в країну

Україна планує зробити умовою в’їзду в країну надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це у п'ятницю під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Міністерство охорони здоров’я вже винесло на розгляд уряду зміни до постанови, які передбачають запровадження такої вимоги.

"Впевнений, що на найближчому засіданні уряду це питання буде розглянуто, і всі громадяни інших країн, які в'їжджають в Україну, незалежно від рівня захворюваності в їхніх країнах, повинні будуть надати довідку, що не більше, ніж за 48 годин вони зробили тест-ПЛР і мають негативний (результат)", - заявив Степанов.

Нагадаємо, ЄС готує "паспорти вакцинації", щоб спростити вільне пересування. Цей "паспорт" має стати стандартизованим документом, що містить докази вакцинації від коронавірусу, або негативного тесту (ПЛР або швидкого антиген-тесту), або ж доказом, що людина перехворіла на COVID-19.

Сертифікат міститиме інформацію англійською та офіційною мовою країни, що видала його, і буде безкоштовним.