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Рада посилила покарання для телефонних терористів

Вівторок, 2 березня 2021, 14:44

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Законопроєкт №3911 вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Раніше ця стаття передбачала від 4 до 8 років в'язниці за повторне "мінування" або "мінування" з тяжкими наслідками, за вчинення подібного злочину вперше і без тяжких наслідків передбачалося м'якіше покарання - від 2 до 6 років ув'язнення.

Тепер від 4 до 8 років тюрми можна отримати і за перше "мінування" без тяжких наслідків, якщо метою брехливого повідомлення були такі споруди:

  • критично важливі об’єкти інфраструктури;
  • об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади;
  • заклади охорони здоров’я або освіти.

Українська правда
Теми: тероризмВерховна Радакриміналзаконодавство


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