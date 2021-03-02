Рада посилила покарання для телефонних терористів

Верховна Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей.

Джерело: сайт ВР

Деталі: Законопроєкт №3911 вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Раніше ця стаття передбачала від 4 до 8 років в'язниці за повторне "мінування" або "мінування" з тяжкими наслідками, за вчинення подібного злочину вперше і без тяжких наслідків передбачалося м'якіше покарання - від 2 до 6 років ув'язнення.

Тепер від 4 до 8 років тюрми можна отримати і за перше "мінування" без тяжких наслідків, якщо метою брехливого повідомлення були такі споруди: