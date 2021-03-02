УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях

З 7 до 12 березня Укрзалізниця призупинить продаж квитків в Чернівецькій і Житомирській областях.

Джерело: УЗ агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Зазначається, що УЗ призупинила продаж згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон.

Повідомляється, що обмеження щодо продажу можуть бути продовжені до кінця дії посиленого карантину.

Передісторія: На території Чернівецької і Житомирської областей діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Там, зокрема, зупинена робота транспорту, відвідування шкіл, кінотеатрів, закладів харчування та ТРЦ.