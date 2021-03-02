Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях

Вівторок, 2 березня 2021, 17:34
УЗ призупинить продаж квитків у двох червоних областях

З 7 до 12 березня Укрзалізниця призупинить продаж квитків в Чернівецькій і Житомирській областях.

Джерело: УЗ агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Зазначається, що УЗ призупинила продаж згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон.

Повідомляється, що обмеження щодо продажу можуть бути продовжені  до кінця дії посиленого карантину.

Передісторія: На території Чернівецької і Житомирської областей діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Там, зокрема, зупинена робота транспорту, відвідування шкіл, кінотеатрів, закладів харчування та ТРЦ.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяЖитомирщинаЧернівецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: