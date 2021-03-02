Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях

Вівторок, 2 березня 2021, 18:34

З 7 до 12 березня Укрзалізниця призупинить продаж квитків в Чернівецькій і Житомирській областях.

Джерело: УЗ агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.

Зазначається, що УЗ призупинила продаж згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон.

Повідомляється, що обмеження щодо продажу можуть бути продовжені  до кінця дії посиленого карантину.

Передісторія: На території Чернівецької і Житомирської областей діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Там, зокрема, зупинена робота транспорту, відвідування шкіл, кінотеатрів, закладів харчування та ТРЦ.

Теми: УкрзалізницяЖитомирщинаЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Аваков: Порошенко – не ворог України

відео, фотоРазумков показав, як працює нова кнопка - ворог кнопкодава

У ДБР пояснили, чому перестали викликати Порошенка на допити

США синхронно з ЄС вводять нові санкції через Навального

28 лютого на Донбасі загинув 19-річний військовий

фото, відеоВійськові взяли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку "Алігатор"

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" скоротить майже третину штату центрального офісу
УЗ запроваджує індексацію цін на пасажирські перевезення: плюс 2% на місяць
УЗ планує вийти на чистий прибуток в 3,5 мільярда за підсумками року
Останні новини
19:55
В Україні завершили реєстрацію кандидатів на довибори у Раду
19:33
Аваков: Свідчення про замовників вбивства Шеремета викликають інтерес
19:26
Офіційний курс: гривня зміцніла
19:13
Окупанти один раз порушили "тишу" - біля Жовтого
19:08
Україна готова до несподіваного удару Путіна – Аваков
19:02
Прем’єр Словаччини: "Спутник V" - це ліки, а не гібридна зброя
18:44
Аваков: Порошенко – не ворог України
18:39
Перегляд програми МВФ для України можуть перенести на 3-4 квартал – прогноз Bank of America
18:38
Аваков каже, що Порошенко мав підстави і матеріали від СБУ, щоб закрити канали Медведчука
18:34
УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях
Усі новини...