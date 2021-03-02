УЗ призупинить продаж квитків у двох "червоних" областях
Вівторок, 2 березня 2021, 18:34
З 7 до 12 березня Укрзалізниця призупинить продаж квитків в Чернівецькій і Житомирській областях.
Джерело: УЗ агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Також будуть обмежені висадка і посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня 2021 року включно.
Зазначається, що УЗ призупинила продаж згідно з рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон.
Повідомляється, що обмеження щодо продажу можуть бути продовжені до кінця дії посиленого карантину.
Передісторія: На території Чернівецької і Житомирської областей діє "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Там, зокрема, зупинена робота транспорту, відвідування шкіл, кінотеатрів, закладів харчування та ТРЦ.