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Майже 90% українців, які були на ШВЛ через COVID, померли – дослідження НАНУ

Вівторок, 2 березня 2021, 21:48
Майже 90% українців, які були на ШВЛ через COVID, померли – дослідження НАНУ

У дослідженні Національної академії наук України йдеться, що понад 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли.

Джерело: НАН України

Деталі: У дослідженні фігурують дані від початку пандемії до 1 березня включно.

Зазначається, що середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала майже 17% - з майже 154 тисяч шпиталізованих померли понад 26 тисяч людей.

Летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії – майже 77% (з 16,6 тисячі померли понад 12,6 тисячі).

З хворих, які перебували на апаратах ШВЛ, померли 88% - з майже 8500 людей летальних майже 7,5 тисяч випадків.

Нагадаємо: За добу 1 березня діагноз COVID-19 в Україні поставили 5 336 особам, госпіталізували 1 410 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 162 людини, одужали 5 194 особи.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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