Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Газ і водомети: у Німеччині сталися сутички коронаскептиків і поліції

Субота, 20 березня 2021, 19:39

Тисячі противників коронавірусних обмежень вийшли на вулиці німецького міста Кассель під час однієї з найбільших у цьому році подібних демонстрацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

За даними правоохоронців, на демонстрацію у Касселі вийшли понад 10 тисяч людей.

Сутички почалися, коли група мітингувальників намагалася прорватися через поліцейські кордони, щоб приєднатися до решти натовпу.

При цьому учасники акції ігнорували вимоги поліції.

 

Правоохоронці застосували "перцевий газ та кийки" проти протестувальників, повідомила поліція, додавши, що були "неодноразові напади" на працівників надзвичайних служб. Також для розгону мітингарів були застосовані водомети.

Акцію протесту скликав рух Querdenker або "Латеральні мислителі", група, яка організувала найбільші в Німеччині "антикоронавірусні" демонстрації з початку пандемії.

Цей рух залучив людей ультралівих поглядів, прихильників теорій змови, антивакцинаторів та правих екстремістів.

Протести відбуваються, коли Німеччина бореться з різким зростанням рівня зараження коронавірусом.

Теми: Німеччинамітингикарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Німеччина
Німецькі "Зелені" обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів
Німеччина пропонує США більшу підтримку України, щоб уникнути санкцій за "Північний потік-2" - ЗМІ
Діджиталізація: Україна і Німеччина підписали меморандум про партнерство
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...