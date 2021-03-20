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Газ і водомети: у Німеччині сталися сутички коронаскептиків і поліції

Субота, 20 березня 2021, 18:39
Газ і водомети: у Німеччині сталися сутички коронаскептиків і поліції

Тисячі противників коронавірусних обмежень вийшли на вулиці німецького міста Кассель під час однієї з найбільших у цьому році подібних демонстрацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Hessenschau.

За даними правоохоронців, на демонстрацію у Касселі вийшли понад 10 тисяч людей.

Сутички почалися, коли група мітингувальників намагалася прорватися через поліцейські кордони, щоб приєднатися до решти натовпу.

При цьому учасники акції ігнорували вимоги поліції.

 

Правоохоронці застосували "перцевий газ та кийки" проти протестувальників, повідомила поліція, додавши, що були "неодноразові напади" на працівників надзвичайних служб. Також для розгону мітингарів були застосовані водомети.

Акцію протесту скликав рух Querdenker або "Латеральні мислителі", група, яка організувала найбільші в Німеччині "антикоронавірусні" демонстрації з початку пандемії.

Цей рух залучив людей ультралівих поглядів, прихильників теорій змови, антивакцинаторів та правих екстремістів.

Протести відбуваються, коли Німеччина бореться з різким зростанням рівня зараження коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинамітингикарантинкоронавірус
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