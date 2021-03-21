ЄС заявив, що поки не може ділитися вакцинами з біднішими країнами

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цей час не бачить можливості для Євросоюзу напряму жертвувати вакцини від коронавірусу біднішим країнам.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькій Funke Media Gruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

"Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах, щоб вони самі отримали вакцини", - сказала вона.

Разом з тим глава комісії підкреслила фінансову підтримку з боку ЄС міжнародній ініціативі COVAX, яка надає доступ до вакцин для бідніших країн.

"ЄС інвестував в цю ініціативу 2,2 мільярда євро. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцин в 52 країни", - сказала глава Єврокомісії.

За її словами, механізм ЄС з пожертвування вакцин напряму іншим країнам запуститься тільки тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС.

Фон дер Лєян активно агітувала за надання вакцин людям у всьому світі ще навесні 2020 року. Зараз більшість доз вакцин проти COVID-19 продовжують вводити в індустріально розвинених країнах.

Раніше фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Європою.

У січні Єврокомісія заявила, що хоче створити механізм для того, щоб поділитися надлишком вакцин від коронавірусу зі своїми біднішими сусідами та країнами Африки.