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Шпигунський скандал: Болгарія висилає двох російських дипломатів

Понеділок, 22 березня 2021, 17:15

МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата двох російських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський канал NOVA.

Міністерство дало росіянам 72 години на те, щоб вони залишили територію Болгарії.

Відповідну ноту було передано заступнику голови російського диппредставництва у Софії.

Зазначається, що міністерство раніше отримало лист від генпрокурора, в якому той повідомляв, що російські дипломати займалися діяльністю, несумісною з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Згідно з неофіційною інформацією, йдеться про співробітників зовнішньої розвідки РФ Александра Зінкіна та Максима Рибкіна, які обіймають у посольстві посади першого та другого секретаря. Зокрема, вони отримали доступ до секретних документів щодо НАТО від одного з затриманих на минулому тижні за підозрою у шпигунстві на РФ, Івана Ілієва.

Нагадаємо, 18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.

Теми: БолгаріяшпигунствоРосіядипломатичні відносини


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