19 країн підтримали ініціативу для збору доказів злочинів режиму Лукашенка

17 країн Європи, Канада та США підтримали створення міжнародної платформи, що займатиметься документуванням порушень прав людини режимом Александра Лукашенка у Білорусі - International Accountability Platform for Belarus (IAPB).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Естонії.

Інші країни, що висловилися на підтримку платформи - Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Британія, Канада та США.

Платформа задумана як незалежний міжнародний правозахисний майданчик, що займатиметься документуванням свідчень серйозних порушень прав людини, що сталися у Білорусі під час та після президентських виборів у 2020 році. У майбутньому ці матеріали можуть бути використані для притягнення винних до відповідальності.

Її створюють за рекомендацією правозахисників, що здійснювали моніторинг ситуації у Білорусі у рамках так званого "Московського механізму" ОБСЄ.

"Ядром" платформи стануть правозахисники з неурядових організацій - данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур (Мінськ), яких підтримуює група держав, що поділяють думку про необхідність такої роботи.

Естонія виділяє на діяльність платформи 30 000 євро.

Сайт платформи вже доступний, на ньому є інформація про цілі діяльності, організаційну структуру, та супровідна заява, що засвідчує політичну підтримку 19 держав.

"Ми ще раз підтверджуємо засудження грубих і систематичних порушень прав людини у Білорусі та нехтування демократичними принципами і верховенства права. Ми продовжимо притягати владу Білорусі до відповідальності і закликати до припинення систематичного переслідування мирних демократичних рухів та негайного припинення насильства й застосування тортур", - йдеться у ній.

"Ми також підтверджуємо свій заклик до створення спеціального розслідування, санкціонованого Радою з прав людини ООН під мандатом Верховного комісара ООН з прав людини та за підтримки відповідних експертів, метою якого буде сприяння притягненню до відповідальності порушників... Матеріали, зібрані платформою, будуть передані такому розслідуванню під егідою ООН, щойно воно розпочнеться", - додають підписанти.