Німеччина закликає Єврокомісію купити російську вакцину для країн ЄС

Німеччина закликає Європейську комісію розпочати спільні закупівлі російської вакцини "Спутник V" для країн Європейського союзу.

Про це заявив на брифінгу в Берліні офіційний представник уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми попросили Комісію розпочати процедуру закупівель для "Спутник V", - сказав чиновник, додавши, що "зараз ми бачимо, що Комісія перебуває у процесі запуску цієї процедури".

Чиновник сказав, що Комісія повинна спочатку отримати думку столиць країн ЄС, щоб побачити, які країни зацікавлені в купівлі російської вакцини, перш ніж починати переговори за контрактом про кількість доз.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало перший набір даних про російську вакцину на початку цього місяця, коли Росія подала заявку на схвалення препарату в Європі.

Глава EMA заявив у вівторок, що регулюючий орган готується проінспектувати об'єкти в Росії, де виробляється вакцина. Неясно, які терміни ухвалення EMA рішення щодо російської вакцини.

Німецький чиновник сказав, що перші кроки процедури закупівель в ЄС можуть початися, поки йдуть перевірки.

"Ми вважаємо, що цей процес може початися зараз, поки триває розгляд регулюючих органів. Ми вважали б правильним, якби переговори були розпочаті негайно", - пояснив він.

Однак чиновник додав, що офіційні переговори з Росією ще не почалися. "Я вважаю, що в найближчому майбутньому це питання також буде знову обговорюватися в політичному плані", - сказав він, маючи на увазі потенційні дискусії між лідерами ЄС на віртуальному саміті ЄС у четвер і п'ятницю.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича подати у відставку і покласти край політичній кризі, спричиненій його рішенням придбати розроблену в Росії вакцину проти коронавірусу.

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