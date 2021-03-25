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У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

Четвер, 25 березня 2021, 13:38

У британському графстві Корнуолл у четвер розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув.

Військові джерела підтвердили, що літак, який розбився, належить 736-й морській ескадрильї, що базується на авіабазі Калдроуз.

Служба швидкої допомоги Корнуолла повідомила, що вона реагує на повідомлення про "відмову двигуна літака", при цьому двоє людей на борту отримали "легкі травми".

"Екстрені служби зараз перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу" - заявила поліція Девона і Корнуолла.

Місцевих жителів просять уникати місця аварії.

Теми: Велика БританіяБританіяавіа


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