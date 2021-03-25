Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

Четвер, 25 березня 2021, 12:38
У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

У британському графстві Корнуолл у четвер розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув.

Військові джерела підтвердили, що літак, який розбився, належить 736-й морській ескадрильї, що базується на авіабазі Калдроуз.

Служба швидкої допомоги Корнуолла повідомила, що вона реагує на повідомлення про "відмову двигуна літака", при цьому двоє людей на борту отримали "легкі травми".

"Екстрені служби зараз перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу" - заявила поліція Девона і Корнуолла.

Місцевих жителів просять уникати місця аварії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяВелика Британіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: