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У посольстві України роз’яснили порядок в’їзду українців на Кіпр з 1 квітня

Четвер, 25 березня 2021, 12:51
У посольстві України роз’яснили порядок в’їзду українців на Кіпр з 1 квітня
Фото misto.travel

В українському посольстві на Кіпрі рекомендують українським туристам дочекатися підтвердження інформації про переведення України до категорії країн, з яких дозволений в’їзд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства.

У посольстві нагадали, що з 1 березня 2021 року на Кіпрі запроваджено розподіл країн світу за окремими категоріями (зонами) з точки зору дотримання обов’язкових умов для в’їзду на територію країни.

"Приналежність країн до відповідних категорій (зон) переглядається щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації у тій чи іншій країні" - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що станом на 25 березня Україна віднесена до "сірої" зони, що передбачає низку обмежень на в’їзд.

"Офіційного підтвердження кіпрської сторони про переведення України з 1 квітня до іншої категорії країн не оприлюднювалося. Рекомендуємо потенційним туристам та візитерам Кіпру дочекатися підтвердження інформації, яка має бути оприлюднена на офіційних кіпрських ресурсах або сайті посольства", - повідомили у посольстві.

Раніше в українському представництві Мінтуризму Кіпру розповіли ЄвроПравді, що до 31 березня Україна лишатиметься у "сірій зоні", із забороною в'їзду туристів. Однак з огляду на ситуацію, очікується, що з 1 квітня її віднесуть до "червоної зони". Це означатиме, що подорожуючим з України треба буде здавати ПЛР-тест за 72 години до відльоту, а потім ще один - по прибуттю, в аеропорту Ларнаки або Нікосії.

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Теми: УкраїнаКіпр
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