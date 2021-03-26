Регіон Італії купить російську вакцину "Спутник V"

Один із регіонів Італії, Кампанія, домовився про закупівлю російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Il Mattino.

Компанія Soresa, яка в регіоні Кампанія відіграє роль центрального закупівельного агента для продуктів, призначених для регіональної системи охорони здоров’я, довірила постачальнику Human Vaccine закупівлю російської вакцини.

Виконавче рішення було підписано два дні тому директором Soresa Мікеле Феррара та завершує процедуру, яка розпочалася 2 березня, коли регіональна рада Кампанії делегувала Soresa "всі вимоги щодо здійснення перевірки можливості придбання доз на ринку вакцин на додачу до тих, що доступні для регіону Кампанія".

Контракт на закупівлю в даний час "заморожений" до прийняття рішення регуляторними органами ЄС та Італії, EMA та Aifa, які мають схвалити використання російської вакцини.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало перший набір даних про російську вакцину на початку цього місяця, коли Росія подала заявку на схвалення препарату в Європі.

Глава EMA заявив у вівторок, що регулюючий орган готується проінспектувати об'єкти в Росії, де виробляється вакцина. Неясно, які терміни ухвалення EMA рішення щодо російської вакцини.