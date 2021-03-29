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В Єврокомісії пояснили, чи зможуть громадяни третіх країн отримати "паспорт вакцинації" ЄС

Понеділок, 29 березня 2021, 14:48
В Єврокомісії пояснили, чи зможуть громадяни третіх країн отримати паспорт вакцинації ЄС

Громадяни третіх країн зможуть подати запит на отримання сертифікату ЄС про вакцинацію для в'їзду на територію блоку, але для цього будуть певні умови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ЄК на брифінгу у Брюсселі.

"Як ви знаєте, на цей час необов’язкові подорожі до ЄС з третіх країн заборонені, окрім невеликої кількості країн. Громадяни ЄС, які мають легальні підстави подорожувати, зможуть отримати зелений цифровий сертифікат. Не громадяни ЄС зможуть подати запит на сертифікат, надавши всю необхідну інформацію, в тому числі належні докази вакцинації, яку він чи вона пройшли", - сказав речник.

Після цього, за його словами, країни-члени повинні оцінити, чи була надана необхідна інформація, і вирішити, чи видавати цифровий зелений сертифікат.

Він пояснив, що є також друга опція, коли Єврокомісія ухвалить рішення про те, що сертифікати про вакцинацію третьої країни відповідають вимогам ЄС. І таким чином, ці сертифікати визнаватимуться на рівні із документом ЄС.

"Але це не те, що ми розглядаємо прямо зараз, це питання на найближчу перспективу", - додав він.

Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку. 

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЄврокомісіяЄСвакцинація
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