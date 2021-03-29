Польща з 30 березня змінює правила в’їзду

Польща з 30 березня запроваджує обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Карантину можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус, не старшого за 48 годин до в’їзду.

Для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов’язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.

Уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам дійсного тесту" - пояснив представник уряду.

З суботи і протягом двох тижнів у Польщі діють нові обмеження, оголошені урядом у зв'язку з третьою хвилею епідемії коронавірусу. Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський не виключає, що ці правила будуть продовжені після 9 квітня. Все буде залежати від захворюваності на Covid-19.

Дитячі садки та ясла, а також салони краси та перукарні закриті. Уряд вирішив не закривати церкви в рамках останнього посилення обмежень. Уряд вирішив лише знизити межу вірян, які можуть одночасно перебувати в церквах.