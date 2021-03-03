Прокурори умисно не оскаржили дострокове звільнення нардепа, засудженого за вбивство

Колишнього керівника прокуратури Київської області звинувачують в тому, що він приховував дії своїх підлеглих, які умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення засудженого за умисне вбивство екснардепа. Ймовірно, мова йде про Віктора Лозінського.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника прокуратури Київщини. Його звинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службовому підробленні, приховуванні злочину, а також завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Так, колишній очільник прокуратури намагався приховати протиправні дії своїх підлеглих. Останні умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я.

Ймовірно, мова йде про екснардепа від "Батьківщини" Віктора Лозінського, який вбив селянина під час полювання.

В Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюваний організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для реєстрації апеляційної скарги у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей.

Пізніше, щоб приховати правопорушення підлеглих, посадовець здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення.

Зокрема, начебто документально було створено видимість, що злочин скоїли не підлеглі прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили колишнього нардепа.

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