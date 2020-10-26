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Екснардеп, який сидів за вбивство, виграв вибори – ВВС

Понеділок, 26 жовтня 2020, 11:20
Екснардеп, який сидів за вбивство, виграв вибори – ВВС
Скриншот з відео Ігоря Рудича

Ексдепутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг у виборах голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства у Кіровоградській області.

Джерело: ВВС News Україна з посилання на місцеву виборчу комісію

Дослівно представник комісії: "Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області".

Деталі: Співрозмовник видання уточнив, що оформлення протоколів ще триває. Опоненти Лозінського також підтвердили його перемогу.

Лозінський йшов на вибори як самовисуванець.

Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні. Він заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Наразі Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. В ній живуть 4,79 тис виборців.

Лозінський напередодні виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості і зняв усі судимості.

Передісторія:

  • У 2007 році пан Лозінський, який був впливовим аграрним бізнесменом на Кіровоградщині, обрався депутатом парламенту від БЮТ.
  • 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник.
  • У 2016 році Лозінський вийшов із в'язниці за "законом Савченко".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛозінськийвибориКіровоградська область
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