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МОЗ хоче вийти на 10 тисяч вакцинацій за добу

Середа, 3 березня 2021, 11:05
Фото armyinform.com.ua

6 тисяч 888 українців уже вакцинували від коронавірусу станом на 3 березня.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 березня

Пряма мова: "З початку вакцинальної кампанії ми вже провакцинували 6 тисяч 888 людей. За вчора було зроблено 1 тисячу 983 щеплення.

Завдання, яке мною поставлене перед відповідальними за вакцинацію, щоб на кінець цього тижня – початок наступного ми вже вийшли на 10 тисяч вакцинацій на добу. І далі ми будемо тільки збільшувати кількість людей, яких будемо вакцинувати".

Деталі: Степанов додав, що наразі вакцинацію проводять "каскадним шляхом" – намагаються максимально "мінімізувати ризики" і поступово збільшувати кількість щеплень.

Загалом до кінця 2021 року МОЗ планує надати доступ до вакцинації для усім охочим у країні.

Степанов нагадав, що вакцинація добровільна, але додав, що МОЗ зацікавлений, щоб відсоток щеплених людей наближався до 100, "бо це дозволить подолати COVID".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

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Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус


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