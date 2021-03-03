МОЗ хоче вийти на 10 тисяч вакцинацій за добу

6 тисяч 888 українців уже вакцинували від коронавірусу станом на 3 березня.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 3 березня

Пряма мова: "З початку вакцинальної кампанії ми вже провакцинували 6 тисяч 888 людей. За вчора було зроблено 1 тисячу 983 щеплення.

Завдання, яке мною поставлене перед відповідальними за вакцинацію, щоб на кінець цього тижня – початок наступного ми вже вийшли на 10 тисяч вакцинацій на добу. І далі ми будемо тільки збільшувати кількість людей, яких будемо вакцинувати".

Деталі: Степанов додав, що наразі вакцинацію проводять "каскадним шляхом" – намагаються максимально "мінімізувати ризики" і поступово збільшувати кількість щеплень.

Загалом до кінця 2021 року МОЗ планує надати доступ до вакцинації для усім охочим у країні.

Степанов нагадав, що вакцинація добровільна, але додав, що МОЗ зацікавлений, щоб відсоток щеплених людей наближався до 100, "бо це дозволить подолати COVID".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: