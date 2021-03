Зеленський зробив щеплення від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19.

Джерело: глава держави в Twitter

Пряма мова: "Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандувача. Та сама Oxford / AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена першою в Україну, яку отримали мільйони людей у всьому світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень".

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK