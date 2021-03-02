Зеленський зробив щеплення від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19.

Джерело: глава держави в Twitter

Пряма мова: "Зробив це на передовій з нашими солдатами в якості головнокомандувача. Та сама Oxford / AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка була доставлена першою в Україну, яку отримали мільйони людей у всьому світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень".

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Деталі: В Офісі президента уточнюють, що глава держави зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію. Раніше 2 березня Зеленський розпочав робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області.

Що було раніше: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно провакцинувався від коронавірусного захворювання COVID-19 та сказав, що президент Зеленський вакцинуватимуться з військовими. Міністр зазначив, що його щеплення і вакцинація президента Зеленського стали можливими після внесення змін до Національного плану вакцинації. Глава держави і очільник МОЗ перехворіли на коронавірус у 2020 році.

Передісторія:

24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.

За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особаму різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей. Критики вказують на низький рівень добровільної вакцинації в Україні.

Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинаціїпроти COVID-19.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП