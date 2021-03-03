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Кравчук про ескалацію на Донбасі: Росія відчула посилення тиску

Середа, 3 березня 2021, 10:13
Кравчук про ескалацію на Донбасі: Росія відчула посилення тиску

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі перший президент України Леонід Кравчук вважає, що ускладнення військової ситуації на Донбасі останнім часом - це реакція Росії на активізацію дій України у відстоюванні своїх позицій.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Дом"

Деталі: Кравчук констатував, що "тиша" стала менше "тишею" ніж була, наприклад, тиждень тому. На лінії фронту більше стріляють, є багато поранених та контужених. Очевидно, що активність російської сторони зросла.

Він наголосив, що спроби української сторони прояснити ситуацію поки не дають якихось конкретних результатів. Але Кравчук припускає, що це реакція Росії на активність України.

Крім того, на Росію посилюється міжнародний тиск. США чітко визначили ставлення до РФ, до окупації Криму та частини Донбасу. Погіршилися відносини з Європою, про що свідчать заяви глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками візиту до Москви.

Пряма мова: "Останнім часом і президент Володимир Зеленський, і Верховна Рада, і наша делегація у ТКГ значно посилили активність. Плюс санкції. Тобто Росія побачила, що Україна від слів перейшла до справи. Те, що раніше не робилося, хоча були можливості, зараз реально здійснюється…

Думаю, все це в цілому створило таку ситуацію, коли Росія відчула, що тиск на неї посилюється. І в таких випадках, як показує досвід, опонент намагається довести, що він теж, мовляв, не спить. І він починає якісь дії".

Деталі: На думку голови української делегації в ТКГ, в нинішній ситуації навіть потужна російська пропаганда не спрацює. Тому що люди порівнюють те, що відбувається в Україні та в Росії, і результат "працює сьогодні не на Росію".

На думку Кравчука, українській стороні потрібно на силу відповідати силою, на свободу — свободою, на переговори — переговорами.

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасООС
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