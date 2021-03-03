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Радуцький каже, що коронавірус мутує: в українців з'являються нові симптоми

Середа, 3 березня 2021, 11:21
Радуцький каже, що коронавірус мутує: в українців з'являються нові симптоми

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я, засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький заявляє, що в Україні у хворих на COVID-19 починають з’являтися нові симптоми, що свідчить про мутацію коронавірусу.

Джерело: Радуцький в ефірі каналу "Україна 24", УНІАН

Пряма мова: "Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для COVID-інфекції: діарея, нудота і таке інше – це ті симптоми, яких не було раніше в COVID-19".

Деталі: Радуцький, який до обрання в парламент був президентом ТОВ "Борис", сказав, що ці ознаки дозволяють фахівцям припускати, що коронавірус "потроху мутує".

Цьому передувало: 26 лютого заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що лабораторія німецької клініки "Шаріте" не виявила в Україні британського, бразильского чи південноафриканського штамів коронавірусу. 

В Україні минулої доби зафіксовано 7 235 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників. Із початку пандемії в Україні лабораторно підтверджено коронавірус у 1 млн 364 тис. 705 осіб, одужали - 1 млн 182 тис. 036. Крім того, зафіксовано 26 тис. 397 летальних випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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