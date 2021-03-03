Російський суд засудив проукраїнського активіста Приходька до 5 років тюрми

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчанина, політв’язня Олега Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Джерело: видання "Ґрати" з зали суду

Деталі: Перший рік свого терміну Приходько повинен буде провести в колонії з найсуворішим режимом, де ув'язнені весь час перебувають в камерах.

Крім того, Приходьку призначений штраф в розмірі 110 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень).

Зазначається, що суд звільнив Приходько від покарання за статтею про зберігання вибухівки у зв'язку із закінченням терміну давності.

За словами Приходька, він піддається переслідуванню за свою публічну проукраїнську позицію.

"Ґрати" зазначають, що в суді проти Приходька свідчили тільки засекречені свідки. Вони стверджували, що чули про терористичні плани кримчанина від нього самого і коли він розмовляв з кимось по телефону. Решта свідків виступили на захист Приходька.

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