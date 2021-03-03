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Російський суд засудив проукраїнського активіста Приходька до 5 років тюрми

Середа, 3 березня 2021, 13:40
Російський суд засудив проукраїнського активіста Приходька до 5 років тюрми

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчанина, політв’язня Олега Приходька до 5 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 

Джерело: видання "Ґрати" з зали суду

Деталі: Перший рік свого терміну Приходько повинен буде провести в колонії з найсуворішим режимом, де ув'язнені весь час перебувають в камерах. 

Крім того, Приходьку призначений штраф в розмірі 110 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень).

Зазначається, що суд звільнив Приходько від покарання за статтею про зберігання вибухівки у зв'язку із закінченням терміну давності.

За словами Приходька, він піддається переслідуванню за свою публічну проукраїнську позицію.

"Ґрати"  зазначають, що в суді проти Приходька свідчили тільки засекречені свідки. Вони стверджували, що чули про терористичні плани кримчанина від нього самого і коли він розмовляв з кимось по телефону. Решта свідків виступили на захист Приходька.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове в окупованому Росією Криму. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • 9 жовтня 2019 року Приходько був затриманий.
  • Активіста звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові та підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясуд
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