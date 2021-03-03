Поліція змушувала свідчити проти Стерненка його соратника Демчука – адвокати

За словами адвокатів, люди, які представились поліцейськими, чинили тиск на Руслана Демчука, щоб той давав свідчення проти свого соратника Сергія Стерненка у справі про викрадення і катування людини.

Джерело: фейсбук-сторінка юридичної компанії "Міллер", чиї адвокати захищають у суді Стерненка

Деталі: За словами юристів, Демчук повідомив одному з їхніх адвокатів, що 2 березня близько 11:00 "невстановлені особи, які представились співробітниками управління поліції, відвідали Руслана в Одеському СІЗО. Ці люди вимагали від Демчука дати показання проти Сергія Стерненка. За це обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора".

Після отримання цієї інформації компанія "Міллер" невідкладно ініціювала застосування до Демчука заходів безпеки у вигляді переведення в окрему камеру. Її адвокати також направили заяву про злочин за ч. 1 ст. 373 КК (примушування давати показання).

Окрім того, після реєстрації кримінального провадження юристи планують направити необхідні запити та клопотання з метою встановлення зловмисників та інших причетних до злочину осіб.

Також з 2 березня інтереси Демчука у кримінальному провадженні про викрадення людини представлятиме вже адвокат юркомпанії "Міллер" Ілля Воробйов.

Передісторія: 23 лютого Приморський суд Одеси у справі викрадення і катування людини призначив екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Руслан Демчук – колишній очільник осередку "Правого сектору" у Комінтернівському (наразі Лиманський) районі Одеської області. У вироку він значиться як судимий у 2006 році за грабіж, звільнений у 2009 році умовно-достроково.

Крім того, за даними УП, Демчук неодноразово був засуджений у 1995-2014 роках за статтями про грабіж, тяжкі тілесні ушкодження, підроблення документів.

За версією слідства, Демчук організував зустріч із потерпілим депутатом Щербичем, був за кермом автівки, на якій його відвезли у підвал, і разом зі Стерненком наносив потерпілому ушкодження.

Демчук, як і Стерненко, заперечує свою причетність до злочину.

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