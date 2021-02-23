Суд дав Стерненку 7 років тюрми у справі викрадення і катування людини

Суд в Одесі призначив екслідеру місцевого "Правого сектору" Сергію Стерненку 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини.

Джерело: засідання Приморського райсуду Одеси

Деталі: Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка. Остання розповіла, що бачила, як Щербича затягли в машину і повезли в невідомому напрямку.

Метою нападу, на думку обвинувачення, було заволодіння майном Щербича – його банківською карткою, телефоном. Обтяжуючою обставиною суд визнав те, що злочин нібито вчинили "у зв’язку з виконанням потерпілим службовим обов’язком" – Щербич був депутатом райради.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. Ще до завершення оголошення вироку Стерненко заявив, що вважає рішення суду політично вмотивованим. Він запевнив, що буде оскаржувати вирок.

Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету. За цією статтею його звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності. Стерненко говорив, що випадково знайшов пістолет біля дому.

Навесні 2015 року на Одещині викрали і катували Щербича – новообраного депутата Комінтернівської райради. За словами потерпілого, йому зателефонував Стерненко і запропонував зустрітись, щоб обговорити питання його роботи.

Приїхавши на місце, депутат побачив кілька автівок і людей, із двома з яких, Стерненком і Демчуком, за його словами, був знайомий особисто. Депутат сів в одну з автівок, потім намагався втекти, однак його силою відвезли в підвал, де катували. Від чоловіка, зокрема, вимагали відмовитись від депутатства. Щербичу також погрожували фізичною розправою.

Коли жертву відпустили, він звернувся до правоохоронців. За твердженням обвинувачення, Щербич сам вказав на своїх викрадачів – Стерненка і Демчука.

Однак спершу правоохоронці публічно не повідомляли ані про конкретних осіб, причетних до злочину, ані про їхні примітні особливості. Лише за п’ять місяців Стерненку та Демчуку вручили підозри.

Їх затримали й арештували, однак пізніше випустили з-під варти. Справу передали в суд для розгляду по суті ще в 2016 році. Потерпілий переважно не з’являвся в суд.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія: