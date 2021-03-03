Рудьковському в аеропорту вручили підозру у викраденні бізнес-партнера – джерело

Ексміністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський повернувся до України, де йому в аеропорту вручили підозру в резонансному викраденні керівника компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно: "В аеропорту йому вручили підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу".

Деталі: Сам Рудьковський у Facebook підтвердив, що повернувся до України та привітав маму з днем народження.

Сьогодні повернувся в Україну, привітав Маму з Днем народження. Висловлюю подяку всім хто надіслав їй вітання. Опубліковано Рудьковськієм Миколою Середа, 3 березня 2021 р.

Передісторія: 25 лютого СБУ та ОГП розкрили резонансне викрадення у 2012 році Семінського.

Згідно з повідомленням, замовником викрадення є колишній бізнес-партнер Семінського, народний депутат кількох скликань, який в минулому обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку. За даними УП, йдеться про Миколу Рудьковського.