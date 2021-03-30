Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій Євросоюзу, запроваджених на початку березня проти високопоставлених російських чиновників за ув'язнення опозиціонера Алексєя Навального.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС – ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (щодо санкцій – ред.)" – йдеться у декларації.

Як зазначається, країни забезпечать, щоб їх національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його" - заявив Боррель.

У санкційному списку - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.

Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі.

Санкції вперше запроваджені в рамках санкційного механізму ЄС щодо порушення прав людини.