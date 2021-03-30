Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального

Вівторок, 30 березня 2021, 15:05

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій Євросоюзу, запроваджених на початку березня проти високопоставлених російських чиновників за ув'язнення опозиціонера Алексєя Навального. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Країни-кандидати  (на вступ до ЄС – ред.) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС (щодо санкцій – ред.)" – йдеться у декларації.

Як зазначається, країни забезпечать, щоб їх національна політика відповідала політиці ЄС щодо санкцій.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його" - заявив Боррель.

У санкційному списку - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу. 

Санкції набули чинності після того, як 2 березня відповідний нормативно-правовий акт був схвалений в ЄС у письмовій формі.

Санкції вперше запроваджені в рамках санкційного механізму ЄС щодо порушення прав людини. 

Теми: НавальнийсанкціїЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через розкол у "Голосі" депутатів лякають позбавленням мандату – нардепка

Україна та ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС через Навального

Нардепи схвалили закон, який дозволяє без мобілізації призивати резервістів

інфографікаРосія стягує війська до кордону з Україною – Хомчак

Рада прийняла постанову "слуг" про російсько-український збройний конфлікт

відеоВлада Чернівців пішла на поступки торговцям, які вийшли на пікет через карантин

Усі новини...
Навальний
США та Британія відреагували на погіршення стану Навального
Навальний з в'язниці: Важко встати з ліжка і дуже боляче, але не лікують
Адвокати Навального б'ють на сполох через стрімке погіршення його здоров'я
Останні новини
17:08
ВідеоПрототип корабля Starship розбився при посадці
17:05
Зеленський у травні планує відвідати Польщу
16:58
Дві з трьох фондових бірж закінчили 2020 рік з прибутками
16:55
Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше
16:55
Аваков: Ми повинні вітати розвиток нашої російської мови
16:51
Шмигаль доручив МЗС домовитись з міжнародними партнерами про подорожі для українців
16:46
Рада хоче визначити перелік держоб'єктів, які не підлягають приватизації
16:46
ОБСЄ наділило статусом учасників ТКГ "представників ОРДЛО" з російськими паспортами - Гармаш
16:41
інфографікаВ окрузі, де в Раду балотується Вірастюк, застопорився підрахунок голосів
16:35
Податкова амністія: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Усі новини...