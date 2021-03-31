"Слуга" написала, що "пора валити з країни", а тоді уточнила – на травневі

Народна депутатка "Слуги народу" Анна Колісник, яку підловили на курйозному листуванні, розповіла, що не збирається покидати країну назовсім, а просто хоче відпочити за кордоном на травневі свята.

Джерело: Facebook-сторінка нардепки, фото "bykvu"

Деталі: Знімок листування нардепки Колісник зробили 30 березня, коли у Раді виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, який розповів, що Росія стягує війська до кордону з Україною.

Колісник у листуванні написала, що "потрібно валити із цієї країни". Висловлювання нардепки викликало шквал негативу у соцмережах, а вже у середу 31 березня вона написала пояснення.

Пряма мова: "Насправді йдеться про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся".

скрін допису Колісник УП

Колісник приховала допис, а згодом опублікувала відредагований, де пояснила, що доповідь Хомчака не пов'язана із її повідомленням.