У Києві заборонили вулиці, де можна "ганяти" до 80 км/год

Влада столиці вирішила не дозволяти на 17 вулицях міста сезонне підвищення швидкості руху з 50 до 80 км/год із 1 квітня.

Джерело: сайт КМДА, видання "Хмарочос"

Деталі: За словами директора КП "Центр організації дорожнього руху" Віктора Чернія, фахівці поліції і КМДА обстежили 17 вулиць, де рішенням Київради з 1 квітня до 1 листопада передбачено можливість підвищення швидкості руху до 80 км/год. Обстеження показало, що жодна з вулиць не відповідає повністю необхідним критеріям, що визначені правилами дорожнього руху та методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, а також чинним державним нормам та стандартам.

Він наголосив також, що на зазначених вулицях високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, проти підвищення швидкості виступає велоспільнота.

Зокрема, новий швидкісний режим планувався на проспекті Шухевича, вулиці Набережно-Рибальській, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, Столичному шосе, вулиці Саперно-Слобідській та проспекті Миколи Бажана.

Пряма мова: "Тут варто взяти до уваги, що Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше ніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! А на ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки".

Більше деталей: Велосипедні організації Києва планували 1 квітня провести під КМДА акцію протесту проти підвищення швидкості на цих 17 вулицях.